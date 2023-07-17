ЄС профінансує створення окремого від уряду механізму контролю витрат на відновлення
В Україні створять окремий від уряду механізм контролю витрат на відновлення. Для цього ЄС профінансує розробку онлайн-платформи Big Recovery Portal
Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.
"Мета проєкту — побудувати систему незалежного від уряду моніторингу витрат бюджетних і донорських коштів на відновлення, проаналізувати їх та залучити громадськість до моніторингу за відбудовою", - пояснили в ЄС.
Big Recovery Portal дозволить:
- вести відкриту базу проєктів відновлення, які реалізують держава, громади, донори та благодійники;
- моніторити витрати за цими проєктами з відкритих джерел;
- аналізувати пріоритетність і доцільність проєктів, їх ризики та можливі вади;
- залучати активних громадян і громадські організації до моніторингу конкретних проєктів відновлення через механізм зворотного звʼязку.
Розробкою порталу займатиметься команда "Технології Прогресу", аналітичною складовою — Центр економічної стратегії та Інститут економічних і політичних досліджень.
- У березні Світовий банк оцінив відновлення економіки України у $411 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.85Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе