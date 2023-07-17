Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.

"Мета проєкту — побудувати систему незалежного від уряду моніторингу витрат бюджетних і донорських коштів на відновлення, проаналізувати їх та залучити громадськість до моніторингу за відбудовою", - пояснили в ЄС.

Big Recovery Portal дозволить:

вести відкриту базу проєктів відновлення, які реалізують держава, громади, донори та благодійники;

моніторити витрати за цими проєктами з відкритих джерел;

аналізувати пріоритетність і доцільність проєктів, їх ризики та можливі вади;

залучати активних громадян і громадські організації до моніторингу конкретних проєктів відновлення через механізм зворотного звʼязку.

Розробкою порталу займатиметься команда "Технології Прогресу", аналітичною складовою — Центр економічної стратегії та Інститут економічних і політичних досліджень.