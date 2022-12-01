ЄС розгляне пропозицію скерувати на відбудову України заблоковані кошти російських олігархів і виділить Києву €1 млн на розмінування, - Боррель
На засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Лодзі буде розглянуто варіанти передачі заблокованих і конфіскованих фінансових ресурсів РФ на відбудову України
Про це поінформував Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед дводенним засіданням Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь.
Боррель заявив, що Росія не здатна завоювати Україну, тож планомірно нищить її територію:
"Їхня мета – занурити український народ у темряву й холод на зиму. Це озброєння зими. Це воєнний злочин", - заявив він.
Боррель зазначив, що на майбутній зустрічі ОБСЄ буде обговорюватися шлях до нового порядку безпеки, адже "Росія повністю зламала той, що був у нас".
За словами Жозепа Борреля, робота засідання відбуватиметься у трьох напрямках.
По-перше, підтримка Міжнародного кримінального суду, українського прокурора та створення спеціального трибуналу.
По-друге, залучення заблокованих та конфіскованих російських коштів на відбудову України.
По-третє, комунікація з міністрами закордонних справ Азербайджану та Вірменії.
"На цій зустрічі я представлятиму нашу підтримку – підтримку Європейського Союзу – ОБСЄ та Україні. Я оголошу про додатковий внесок понад 1 млн євро для операцій з розмінування в Україні через ОБСЄ", - наголосив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Жозеп Боррель також переконаний, що Російська Федерація повинна платити за відновлення України:
"Ми вилучили майже 20 мільярдів євро в олігархів і людей, які підтримують Росію. Крім того, ми контролюємо близько 300 мільярдів євро фінансових ресурсів Центрального банку Росії. Ці кошти мають бути спрямовані на відбудову України. ... Ми (з колегами, - ред) вивчимо всі правові можливості, щоб переконатися, що Росія заплатить за руйнування, які вона завдає Україні. Ці резерви заблоковано, але між блокуванням і конфіскацією є велика різниця. Є юридичні процедури, які потрібно вивчити, проте наша пропозиція на столі", - сказав Верховний представник ЄС.
- Нагадаємо, в листопаді поточного року Україна залучила 151 млрд гривень зовнішньої фінансової підтримки, її склали кредити та гранти.
- 1 грудня з'явилося повідомлення, що ООН запропонувала 5,7 млрд доларів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни
- Тоді ж інформували, що європейські компанії допомагають відновлювати енергетику України: вже відправлено 37 вантажів із 20 країн, ще 47 – в дорозі.
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