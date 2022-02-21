ЄС розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію та запропонує системну допомогу для зміцнення кібербезпеки, - Кулеба
Європейський Союз ухвалив рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії, що буде важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні та початком військової співпраці
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає пресслужба МЗС.
"Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгоргне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене", - повідомив Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що місія не є бойовим підрозділом. За словами Кулеби, над цією домовленістю Україна та ЄС працювали дуже довго.
Також міністр зазначив, що сьогодні війна - це не лише танки, артилерія та літаки, але і конкретні дії в кіберпросторі. Тому Україна з Євросоюзом домовилися про те, що ЄС надасть комплексну пропозицію зі зміцнення української кібербезпеки.
"Раніше я надіслав відповідний лист в ЄС. Сьогодні я отримав підтвердження від Євросоюзу, що вони позитивно реагують на мій запит. Україна отримає пропозицію щодо системної допомоги ЄС у зміцненні нашої кібербезпеки", - заявив Кулеба.
- Як повідомлялося раніше, 21 лютого Рада ЄС ухвалила рішення з надання екстреної макрофінансової допомоги Україні у розмірі €1,2 мільярда у вигляді позик.
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