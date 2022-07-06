ЄС розробляє законодавство для конфіскації активів РФ на користь України

Про це на брифінгу в Страсбурзі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Розгляд цього питання (конфіскації активів РФ) пов’язаний зі справедливістю. І ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів Росії та частково олігархів для відбудови України", – сказала фон дер Ляєн.

Розробку законодавства для законної конфіскації активів РФ у Євросоюзі підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

Президентка Єврокомісії заявила, що конференція в швейцарському Лугано, яка завершилася у вівторок, була дуже успішна, оскільки там були запропоновані різні підходи до повоєнної відбудови України.

2 липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ.

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