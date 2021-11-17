ЄС виділив €700 тис. допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.



У середу, 17 листопада, ЄС виділив €700 тис. гуманітарної допомоги у відповідь на ситуацію, яка склалася на білорусько-польському кордоні.



"ЄС підтримує своїх гуманітарних партнерів, що допомагають полегшити страждання людей, які застрягли на кордоні та в інших частинах Білорусі. Я закликаю обидві сторони забезпечити постійний доступ гуманітарних організацій до цієї великої групи біженців і мігрантів, щоб ті надавали їм необхіднк допомогу", - заявив комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.



€200 тис. направили у Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та його білоруському підрозділу для того, щоб забезпечити мігрантів продуктами, предметами гігієни та першою медичною допомогою.



Додатково ЄС мобілізував €500 тис. та веде переговори щодо видання коштів з партнерськими гуманітарними організаціями.

Учора, 16 листопада група мігрантів намагалася прорватися через кордон між Польщею і Білоруссю, внаслідок чого постраждали 9 польських поліцейських.

Станом на 15 листопада на білорусько-польському кордоні знаходилось близько 3,5 тис. мігрантів.

Євросоюз запровадив нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу.



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