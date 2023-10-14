ЄС відправить представника на переговори щодо "невирішених питань" до Китаю, - Bloomberg
Європейський Союз наступного тижня планує відправити свого представника Енріке Мору до Пекіна для подальших переговорів з Китаєм
Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, завершуючи триденний візит до Китаю, пише Bloomberg.
Зазначається, що заступник генсекретаря Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора поїде до Пекіна, щоб продовжити переговори з офіційними особами Китаю щодо "невирішених питань".
"Близький Схід був найважливішою темою останніх переговорів, окрім двосторонніх зв'язків, і обидві сторони погодилися, що єдиним довгостроковим розв'язанням проблеми є план щодо двох держав", - сказав Боррель.
Він додав, що відносини ЄС із Китаєм не залежать від інших країн. Виступаючи перед студентами університету в Пекіні, головний дипломат Євросоюзу сказав, що довіра до Китаю "підірвана" через позицію Пекіна щодо війни РФ проти України, і попередив, що збільшення дисбалансу в торгівлі з другою за величиною економікою світу призведе до посилення протекціонізму.
За словами Борреля, європейці вважають, що Китай "можливо, не використовує свій сильний вплив, щоб переконати Росію припинити цю агресію".
"Ми вважаємо, що Китай повинен докласти значних зусиль, щоб переконати народ України, що Китай не є союзником Росії у цій війні. Я думаю, що Китай повинен збільшити гуманітарну допомогу Україні", - зазначив він.
Коментарі Борреля підкреслюють одну з найбільших претензій Брюсселя до Пекіна: Китай забезпечує дипломатичне прикриття російському президенту Володимиру Путіну відтоді, як очільник Кремля віддав наказ про повномасштабне вторгнення на початку минулого року. На знак тісних зв'язків між Москвою і Пекіном очікується, що Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" китайського лідера Сі Цзіньпіна, який відбудеться найближчими днями у Китаї.
- У четвер, 12 жовтня, верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув з візитом у Китай, що обговорити відносини між ЄС і Пекіном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе