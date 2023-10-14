ЄС відправить представника на переговори щодо "невирішених питань" до Китаю, - Bloomberg

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, завершуючи триденний візит до Китаю, пише Bloomberg.

Зазначається, що заступник генсекретаря Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора поїде до Пекіна, щоб продовжити переговори з офіційними особами Китаю щодо "невирішених питань".

"Близький Схід був найважливішою темою останніх переговорів, окрім двосторонніх зв'язків, і обидві сторони погодилися, що єдиним довгостроковим розв'язанням проблеми є план щодо двох держав", - сказав Боррель.

Він додав, що відносини ЄС із Китаєм не залежать від інших країн. Виступаючи перед студентами університету в Пекіні, головний дипломат Євросоюзу сказав, що довіра до Китаю "підірвана" через позицію Пекіна щодо війни РФ проти України, і попередив, що збільшення дисбалансу в торгівлі з другою за величиною економікою світу призведе до посилення протекціонізму.

За словами Борреля, європейці вважають, що Китай "можливо, не використовує свій сильний вплив, щоб переконати Росію припинити цю агресію".

"Ми вважаємо, що Китай повинен докласти значних зусиль, щоб переконати народ України, що Китай не є союзником Росії у цій війні. Я думаю, що Китай повинен збільшити гуманітарну допомогу Україні", - зазначив він.

Коментарі Борреля підкреслюють одну з найбільших претензій Брюсселя до Пекіна: Китай забезпечує дипломатичне прикриття російському президенту Володимиру Путіну відтоді, як очільник Кремля віддав наказ про повномасштабне вторгнення на початку минулого року. На знак тісних зв'язків між Москвою і Пекіном очікується, що Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" китайського лідера Сі Цзіньпіна, який відбудеться найближчими днями у Китаї.