ЄС вигідно, щоб Україна була в його сфері впливу, - політолог Магда
Політолог Євген Магда переконаний, країни Євросоюзу вже ведуть неформальне змагання щодо майбутньої відбудови України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити прагматично, то Європейському Союзу вигідно, щоб Україна була в його сфері впливу, тому що війна рано чи пізно закінчиться, а відбудова Європи буде найбільш масштабним будівництвом на континенті після Другої світової війни. Тож європейські країни уже ведуть своєрідне змагання щодо того, хто буде більш активно брати участь у відбудові України. І йдеться не лише про європейські країни, гадаю, Туреччина та Британія також захочуть доєднатись", - сказав Магда.
Політолог додав, що процес вступу України в ЄС пожвавлюється, проте не йдеться про роки для закриття цього питання.
"Гадаю, попри гарячі дискусії щодо кандидатства України в ЄС, ми все ж отримаємо цей статус. Проте це не означає, що вже цього року ми станемо членом Євросоюзу - це теж треба усвідомлювати. Тобто процес нашої європейської інтеграції прискорився, але ми не можемо настільки пришвидшити цей процес, щоб вже завтра стати членом ЄС", - зауважив Магда.
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