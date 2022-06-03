ЄС вигідно, щоб Україна була в його сфері впливу, - політолог Магда

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо говорити прагматично, то Європейському Союзу вигідно, щоб Україна була в його сфері впливу, тому що війна рано чи пізно закінчиться, а відбудова Європи буде найбільш масштабним будівництвом на континенті після Другої світової війни. Тож європейські країни уже ведуть своєрідне змагання щодо того, хто буде більш активно брати участь у відбудові України. І йдеться не лише про європейські країни, гадаю, Туреччина та Британія також захочуть доєднатись", - сказав Магда.



Політолог додав, що процес вступу України в ЄС пожвавлюється, проте не йдеться про роки для закриття цього питання.



"Гадаю, попри гарячі дискусії щодо кандидатства України в ЄС, ми все ж отримаємо цей статус. Проте це не означає, що вже цього року ми станемо членом Євросоюзу - це теж треба усвідомлювати. Тобто процес нашої європейської інтеграції прискорився, але ми не можемо настільки пришвидшити цей процес, щоб вже завтра стати членом ЄС", - зауважив Магда.

У Євросоюзі домовилися працювати над механізмом надання Україні нового, виняткового пакету макрофінансової допомоги на суму до 9 млрд євро



Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог



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