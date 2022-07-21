ЄС виключив зі санкційного списку російський титан

Про це пише The Wall Street Journal.

Проти цих обмежень виступила Франція та ще кілька європейських країн. Свій протест вони аргументували тим, що це призведе до відмови Москви від експорту титану. Своєю чергою, "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником для французької компанії Airbus SE, найбільшого у світі виробника комерційних реактивних літаків.

Спочатку ВСМПО планували додати до списку російських оборонних компаній, які перебувають під санкціями. Згідно з пропозицією щодо санкцій, поширеною Європейською комісією, ЄС планував обмежити продаж компанії товарів подвійного та військового призначення. "ВСМПО-Авісма" постачає матеріали для виготовлення російських реактивних винищувачів, у тому числі літаків, які брали участь у війні в Україні. Вона частково належить російській оборонній компанії "Ростех", яка виробляє зброю для російської армії. "Ростех" очолює підсанкційний олігарх Сергій Чемезов.

Дипломати ЄС сказали, що країни-члени висловили занепокоєння, що обмеження експорту для компанії може спровокувати взаємний крок з боку Москви, щоб припинити продажі компанії титану компаніям ЄС.

За словами дипломатів, під час дискусій з високопоставленими посадовими особами інших держав-членів Франція висловила свою стурбованість з приводу будь-яких кроків Європейської комісії, які можуть поставити під загрозу імпорт російського титану. Позицію Франції підтримали Німеччина та Іспанія.

20 липня стало відомо, що Україна та ЄС досі не ввели санкції проти 8 з 9 керівників російського "Ростеха".

Під санкції ЄС та США не потрапили семеро керівників банків, що обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb