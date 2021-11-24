ЄС вимагає скасувати указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО на російський ринок
Європейський Союз закликав РФ скасувати указ Путіна про прирівняння товарів з ОРДЛО до російських
Про це повідомляється у заяві спікера Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано.
У ЄС підкреслили, що допуск на російський ринок товарів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України суперечить мінським угодам.
"Такі односторонні заходи порушують суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі щодо митного контролю. Вони можуть підвищити напруженість і продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції", - йдеться у заяві.
ЄС закликали Росію скасувати указ 15 листопада та припинити односторонні заходи, які провокують подальше загострення конфлікту на сході України.
- Нагадаємо, 15 листопада Володимир Путін підписав указ про визнання у Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, що створює для них однакові умови на ринку на рівні з російськими.
- 16 листопада МЗС України передало Кремлю ноту протесту у зв'язку із указом Путіна про товари з ОРДЛО.
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