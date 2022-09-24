ЄС вимагає від ООН звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні з початку війни
Європейський Союз надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після вторгнення РФ
Про це пише Euractiv.
У листі до Міжнародного союзу телекомунікацій ООН (ITU) ЄС зазначив, що резолюцію, яка закликає до повного звіту про ситуацію, підтримали 46 країн з усіх регіонів, наголосивши на невідкладності її публікації.
У ЄС зазначили, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру і спричиняє збої в роботі мереж мобільного зв'язку.
"Оцінка ITU конкретної шкоди та особливих потреб України у сфері телекомунікацій має вирішальне значення для забезпечення зацікавлених делегацій, рішення щодо їхніх зобов'язань щодо надання допомоги Україні", — йдеться у листі.
ЄС закликає до Повноважної конференції ITU, яка має розпочатися у Бухаресті 26 вересня та триватиме до 14 жовтня. На конференції відбудуться вибори наступного голови організації. На посаду очільника претендують американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.
Euractiv зазначає, що у квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН ухвалили резолюцію, погодившись підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.
Документом також ухвалили "провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність ITU в регіоні та надати звіт про це".
- 10 червня у Держспецзв'язку повідомили, що Росія зруйнувала або пошкодила 20% телекомунікаційної інфраструктури України. Окупанти нищать обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими пропагандистськими програмами для тотальної дезінформації українського народу.
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