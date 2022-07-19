ЄС включить у новий санкційний список проти РФ ще 55 осіб

Про це повідомляють в "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Буде вжито додаткових обмежувальних заходів проти низки осіб. Ще 55 осіб було визначено вчора", - сказала французька міністерка.

Раніше стало відомо, що санкції застосовуватимуть щодо 47 фізичних та 9 юридичних осіб.



Міністерка закордонних справ Франції також зазначила, що держави-члени ЄС посилили заходи, які дозволяють краще боротися проти обходу санкцій.

19 липня Кулеба пояснив ризики рішення Канади про турбіну для російського газогону. "Тепер всі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це окремий виняток, який не матиме наслідків. Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо зусиль, щоб цей випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - сказав Кулеба.

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