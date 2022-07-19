Небезпечний прецедент. Кулеба пояснив ризики рішення Канади про турбіну для російського газогону
Україна докладатиме усіх зусиль, аби рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку-1" не стало прецедентом для інших країн
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Він вважає, що наразі немає ознак того, що чинний санкційний режим США, ЄС чи Великої Британії послабиться і, на його думку, "санкційна політика країн рухається лише вперед".
При цьому очільник зовнішньополітичного відомства попереджає про ризики створення прецеденту у зв'язку з рішенням Канади, яке Україна вважає великою помилкою.
"Тепер всі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це окремий виняток, який не матиме наслідків. Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо зусиль, щоб цей випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - сказав Кулеба.
- 18 липня Канада надіслала полагоджену турбіну Північного потоку до Німеччини.
- 13 липня стало відомо, що Канада зробила виняток для російських турбін на два роки.
- 10 липня стало відомо, що Канада поверне Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку".
- Того ж дня МЗС заявило, що Україна розчарована рішенням Канади повернути Німеччині відремонтовані турбіни Північного потоку-1.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе