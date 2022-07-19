Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він вважає, що наразі немає ознак того, що чинний санкційний режим США, ЄС чи Великої Британії послабиться і, на його думку, "санкційна політика країн рухається лише вперед".

При цьому очільник зовнішньополітичного відомства попереджає про ризики створення прецеденту у зв'язку з рішенням Канади, яке Україна вважає великою помилкою.

"Тепер всі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це окремий виняток, який не матиме наслідків. Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо зусиль, щоб цей випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - сказав Кулеба.

18 липня Канада надіслала полагоджену турбіну Північного потоку до Німеччини.

13 липня стало відомо, що Канада зробила виняток для російських турбін на два роки.

10 липня стало відомо, що Канада поверне Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку".

Того ж дня МЗС заявило, що Україна розчарована рішенням Канади повернути Німеччині відремонтовані турбіни Північного потоку-1.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb