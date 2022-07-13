Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

Міністерство внутрішніх справ Канади звільнило німецький промисловий гігант Siemens Energy від санкцій проти Росії на два роки. Це дозволить компанії відправляти турбіни для газопроводу "Північний потік-1", контрольний пакет акцій якого належить російському "Газпрому".



Джерело The Globe and Mail повідомляє, що домовленість із Siemens дозволяє уряду Канади відкликати дозвіл на скасування санкцій у будь-який час.



За словами джерел, одна з турбін, яка застрягла в Монреалі через санкції проти "Газпрому", повернеться у Європу, а решту п'ять буде відправлено до Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.



Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила санкцій.

10 липня стало відомо, що Канада поверне Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку".

Того ж дня МЗС заявило, що Україна розчарована рішенням Канади повернути Німеччині відремонтовані турбіни Північного потоку-1.

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