English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Набагато серйозніше. Канада зробила виняток для російських турбін на два роки, - The Globe and Mail

Набагато серйозніше. Канада зробила виняток для російських турбін на два роки, - The Globe and Mail

13 липня, 2022 середа
15:29
війна з Росією Північний потік газ

Угода канадського уряду про дозвіл на ремонт турбін, що належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць. Це набагато ширша домовленість, ніж повідомлялося раніше

Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

Міністерство внутрішніх справ Канади звільнило німецький промисловий гігант Siemens Energy від санкцій проти Росії на два роки. Це дозволить компанії відправляти турбіни для газопроводу "Північний потік-1", контрольний пакет акцій якого належить російському "Газпрому".

Джерело The Globe and Mail повідомляє, що домовленість із Siemens дозволяє уряду Канади відкликати дозвіл на скасування санкцій у будь-який час.

За словами джерел, одна з турбін, яка застрягла в Монреалі через санкції проти "Газпрому", повернеться у Європу, а решту п'ять буде відправлено до Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила санкцій. 

  • 10 липня стало відомо, що Канада поверне Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку".
  • Того ж дня МЗС заявило, що Україна розчарована рішенням Канади повернути Німеччині відремонтовані турбіни Північного потоку-1.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Економіка
Росія
Німеччина
Канада
санкції проти Росії
Північний потік-2
Читайте також:
путін путлер
Автор Антін Борковський
10 липня, 2022 неділя
Якщо Путін піде на ескалацію і знову нападе на Київ, то НАТО напевне і літаки дасть, і може розпочати бомбардування росіян, – Марк Фейгін
путін путлер
10 липня, 2022 неділя
Путін вже дає задню, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
Віталій Бартош
Автор Тетяна Яворська
12 липня, 2022 вiвторок
Герої України: Віталій Бартош. Вивів понад сотню людей із оточення, загинув у день першої річниці шлюбу 
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.83
    Купівля 35.83
    Продаж 36.93
  • EUR
    Купівля 35.89
    Продаж 37.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
16:20
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав РФ негайно припинити "фільтрації" українців
16:18
посол України та президент Польщі
Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді
16:18
Ексклюзив
В Ізюмі окупанти розстріляли людей, які вийшли на гору Крем'янець, щоб подзвонити рідним, - депутатка Харківської облради Куц
16:15
зенітний ракетний комплекс С-300
На Харківщині знайшли частини російської ракти С-300 , її використають як доказ воєнних злочинів РФ - поліція
16:03
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі влучання в об'єкт інфраструктури. Є постраждалі
15:57
Понад 800 українських лікарень стали мішенями для російських ракет
15:56
Кім Чен Ин
Північна Корея визнала терористичну "ДНР"
15:53
ООН
Майже 60% українців, які виїхали за кордон через війну, не планують повертатися ближчим часом
15:49
Дмитро Кулеба
Україна офіційно пропонує створити Спецтрибунал з військових злочинів Росії – Кулеба
15:46
Оновлено
удари по Донеччині
Загиблий та 5 поранених у Бахмуті, ракетні удари по Краматорську і Нью-Йорку: окупанти продовжують обстрілювати Донеччину
15:42
Роскосмос
Роскосмос відкладає польоти на Місяць, аби "зосередитися на нагальніших завданнях"
15:33
Сарана на Кубані
Краснодарський край Росії атакувала сарана. Радник мера Маріуполя назвав це помстою за бомбардування Донбасу
15:26
Чехія Україна
Чехія допоможе Україні оцінити екологічні збитки, завдані війною
15:25
Ексклюзив
окупанти рф
Дезертирство в окупантів набуває масового характеру, - пресофіцер Сил оборони Півдня Гуменюк
15:17
Зґвалтування
USAID виділило понад 12 млн доларів на підтримку жінок, постраждалих від російського насильства
14:57
Ексклюзив
путін путлер
Путін може оголосити про загальну мобілізацію з закликом війни проти НАТО, - полковник СБУ Костенко
14:56
хакери
Хакери намагалися атакувати голову Європейського центробанку з номера Меркель, - Deutsche Welle
14:54
Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала потрібну кількість голосів
14:40
Василь Ломаченко
Ломаченко отримав обнадійливі новини про бій з абсолютним чемпіоном світу
14:33
Дніпропетровщина
Міськрада Дніпра знизила деякі місцеві податки
14:33
окупанти
"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ". СБУ опублікувала чергове перехоплення розмов окупантів
14:20
БПЛА для фронту
Привіт, пташки! Відомий волонтер показав БПЛА Poseidon, які поїдуть на фронт
14:13
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
14:10
Emmys 2021
Оприлюднили список номінантів на премію Еммі-2022
14:10
Сенат США
США та союзники збираються "задушити російську військову машину", - Associated Press
14:09
ArcelorMittal
Компанія "ArcelorMittal" відновила постачання сталі до Росії
14:07
Обстріл Миколаївщини
Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей
14:03
Ексклюзив
Віталій Портников
Раджапакса пішов дорогою Януковича та втік
14:00
зерно хліб пшениця елеватор
Держдума РФ готує зміни в законодавство для спрощення крадіжок продукції з тимчасово окупованих територій України
13:46
Наталка Діденко
Потепління й періодичні дощі: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 14 липня
13:43
Роман Рева
Україна здобула 24 нагороду на Всесвітніх іграх-2022
13:40
Ексклюзив
Трегубов
Росія ще раз спробує піти в масований наступ, - боєць ЗСУ Трегубов
13:28
Північний потік газ
Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"
13:26
Ексклюзив
ППО РФ
ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко
13:26
Михайло Подоляк
Росія втягує Білорусь у війну, щоб поглинути її, - радник глави ОП
13:24
Генерал Дмитро Марченко
Знищення Кримського мосту неминуче, - генерал Марченко
13:24
Баштанка
На Миколаївщині окупанти за добу вбили одну людину й поранили ще 34
13:17
гривні
Україна не допустить подвійної сплати податків своїми біженцями закордоном, — Гетманцев
13:12
Ентоні Джошуа
Новий тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика
13:11
Словаччина Україна
У Словаччині досі не отримали грошей ЄС для українських біженців, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV