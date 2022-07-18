Про це інформує Reuters.

Як передає Reuters, повернення турбіни з Канади на російську компресорну станцію "Портова", яка є ключовим елементом "Північного потоку", було в центрі уваги протягом останнього місяця, оскільки російський Газпром скоротив постачання газу до Німеччини.

"Північний потік-1" наразі проходить планове щорічне технічне обслуговування, яке має завершитися 21 липня, тому потік призупинили повністю.

Однак існують побоювання, що РФ може продовжити період робіт. Це може перешкодити країнам ЄС заповнити європейські газові сховища на зиму. Крім того, посилить кризу, яка спонукала до надзвичайних заходів з боку урядів і до болю високих рахунків для споживачів.

Турбіну, яку наразі обслуговує німецька компанія Siemens Energy, планують передати в Росію через 5-7 днів.

Як повідомляє російський Коммерсант, турбіну відправлять ​​з Німеччини на поромі, а потім транспортують по суші через Гельсінкі.

Очікується, що обладнання прибуде до РФ приблизно 24 липня, а підготовчі роботи триватимуть ще 3-4 дні.

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