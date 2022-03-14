ЄС затвердив новий пакет антиросійських санкцій

Про це повідомило французьке головування у Раді ЄС у Twitter.



Новий пакет запроваджують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни, а також на декілька секторів економіки РФ.

Санкції набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.