ЄС затвердив новий пакет антиросійських санкцій
Постійні представники ЄС затвердили четвертий пакет санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення до України
Про це повідомило французьке головування у Раді ЄС у Twitter.
Новий пакет запроваджують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни, а також на декілька секторів економіки РФ.
Санкції набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
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