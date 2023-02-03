ЄС знову закликав РФ повернути автівки місії ОБСЄ та звільнити спостерігачів
Представники Європейського Союзу в чергове закликають Російську Федерацію повернути понад 70 захоплених броньованих автівок СММ ОБСЄ й негайно звільнити утримуваних співробітників місії
Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.
"Протягом останніх тижнів ми розглядали питання незаконного затримання Росією співробітників ОБСЄ та незаконного переміщення понад 70 броньованих автомобілів СММ з РФ на Схід України. Повторимо ще раз – ці дії є незаконними, безвідповідальними та неприйнятними", - йдеться у заяві.
ЄС наголошує: Росія повинна "негайно і беззастережно звільнити всіх свавільно затриманих співробітників ОБСЄ".
Також у заяві Євросоюзу йдеться, що Росія повинна повернути всі активи ОБСЄ їхнім законним власникам, усім державам ОБСЄ, і запобігти будь-якому неправомірному використанню, пов'язаному з її агресивною війною.
- 17 січня стало відомо, що терористичне угруповання "ЛНР" вкрало автомобілі місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі й має намір передати їх російським військовим. Згодом стало відомо, що агресорка вкрала близько 50 броньованих автомобілів СММ ОБСЄ та перекинула їх на тимчасово окуповану територію Сходу України.
- Вже 20 січня ЄС засудив такі дії росіян та наголосив, що Росія мусить негайно повернути захоплені автівки ОБСЄ та членів місії, оскільки використання їх у війні проти України є неприйнятним.
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