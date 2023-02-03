ЄС знову закликав РФ повернути автівки місії ОБСЄ та звільнити спостерігачів

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Протягом останніх тижнів ми розглядали питання незаконного затримання Росією співробітників ОБСЄ та незаконного переміщення понад 70 броньованих автомобілів СММ з РФ на Схід України. Повторимо ще раз – ці дії є незаконними, безвідповідальними та неприйнятними", - йдеться у заяві.

ЄС наголошує: Росія повинна "негайно і беззастережно звільнити всіх свавільно затриманих співробітників ОБСЄ".

Також у заяві Євросоюзу йдеться, що Росія повинна повернути всі активи ОБСЄ їхнім законним власникам, усім державам ОБСЄ, і запобігти будь-якому неправомірному використанню, пов'язаному з її агресивною війною.