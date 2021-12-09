Ескалація військового конфлікту з боку Росії є ключовим ризиком для економіки, - НБУ
Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що серед ключових ризиків для української економіки є невизначеність стосовно ескалації військового конфлікту з Росією
Про це Ніколайчук повідомив під час брифінгу в четвер, 9 грудня.
"Ключовими ризиками для економіки є ескалація військового конфлікту з Росією та довший, ніж очікувалося, ціновий сплеск у світі", - сказав Ніколайчук.
За словами чиновника, тривала невизначеність щодо ескалації військового конфлікту з РФ може погіршити інфляційні очікування. Крім того, це може позначитися на відтермінуванні інвестиційних рішень, що, своєю чергою, стримуватиме відновлення економіки.
Ще один пов'язаний геополітичний ризик - це прогноз, що високі ціни на газ утримуватимуться довше, ніж передбачалося.
"Актуальним також залишається і ризик подальшого подорожчання продовольства у світі. Ці чинники через вторинні ефекти можуть зумовити охоплення інфляцією дедалі ширшого спектра товарів та послуг зі споживчого набору. Триваліша та вища інфляція у світі, особливо її сплеск у країнах Центрально-Східної Європи, також може створювати тиск на внутрішні ціни в Україні", - наголосив Ніколайчук.
Заступник голови Нацбанку пояснив, що економічні наслідки від поширення нових варіантів коронавірусу створюють невизначеності. Однак найімовірніше, вони матимуть стагфляційний характер - стан економіки, коли падіння і застій виробництва супроводжуються безробіттям і постійним зростанням цін.Це буде пов'язано з логістичними та виробничими проблемами.
"Як і раніше, Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції та облікової ставки як зміщений вгору", - додав Ніколайчук.
- Нагадаємо, НБУ підвищив облікову ставку до 9% річних.
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