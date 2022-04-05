Еспресо, 5 канал та Прямий відключила Банкова. Саме так починалася цензура у путінській Росії, - журналіст

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

"Давайте будемо чесними: 5 канал, Прямий та Еспресо з ефіру відключила Банкова. І це не військова цензура, а політична. Не знаю, чи пов'язане це з прогресом у переговорах з РФ та можливою угодою, яку доведеться продавати населенню (і яку у разі треша ці канали критикували би). Але як міжнародник, точно знаю: диктатура поглинає та засмоктує м'яко і непомітно. Зробивши один крок, складно утриматися від другого... третього... і у якийсь момент опиняєшся за всіма червоними лініями", - зазначив журналіст.

Наступним на відключення цілком може бути ЄвроПравда, бо знову напише реальну картину. Або УП, або НВ, або будь-яке інше ЗМІ. Мета – щоби інші побачили і самі писали те, чого чекає влада. Щоб чого не вийшло.

"Саме так починалася нинішня російська цензура у нульових, на початку Путіна. Тому, колеги-журналісти і давайте не будемо мовчати", - закликає Сергій Сидоренко.

Він наголошує, що мовлення 5 каналу, Прямого та Еспресо повинне відновитися невідкладно!

"Я не є глядачем цих каналів від слова взагалі, але це не має значення. Бо на кону дуже багато. у тому числі для нашого руху до членства в ЄС. Бо різні опції росій у Євросоюз не беруть. Не вірите – спитайте у Туреччини", - підсумував репортер ЄП.

Нагадаємо, сьогодні Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів в цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради.

Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів – дією російської агентури.

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