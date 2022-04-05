Еспресо, 5 канал та Прямий відключила Банкова. Саме так починалася цензура у путінській Росії, - журналіст
Україна воює за те, щоби не бути Росією, але це неможливо робити, одночасно діючи як Росія
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко.
"Давайте будемо чесними: 5 канал, Прямий та Еспресо з ефіру відключила Банкова. І це не військова цензура, а політична. Не знаю, чи пов'язане це з прогресом у переговорах з РФ та можливою угодою, яку доведеться продавати населенню (і яку у разі треша ці канали критикували би). Але як міжнародник, точно знаю: диктатура поглинає та засмоктує м'яко і непомітно. Зробивши один крок, складно утриматися від другого... третього... і у якийсь момент опиняєшся за всіма червоними лініями", - зазначив журналіст.
Наступним на відключення цілком може бути ЄвроПравда, бо знову напише реальну картину. Або УП, або НВ, або будь-яке інше ЗМІ. Мета – щоби інші побачили і самі писали те, чого чекає влада. Щоб чого не вийшло.
"Саме так починалася нинішня російська цензура у нульових, на початку Путіна. Тому, колеги-журналісти і давайте не будемо мовчати", - закликає Сергій Сидоренко.
Він наголошує, що мовлення 5 каналу, Прямого та Еспресо повинне відновитися невідкладно!
"Я не є глядачем цих каналів від слова взагалі, але це не має значення. Бо на кону дуже багато. у тому числі для нашого руху до членства в ЄС. Бо різні опції росій у Євросоюз не беруть. Не вірите – спитайте у Туреччини", - підсумував репортер ЄП.
- Нагадаємо, сьогодні Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів в цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради.
- Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів – дією російської агентури.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе