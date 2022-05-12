Еспресо очолив рейтинг українських телеканалів, які найкраще дивляться на youtube
Телеканал "Еспресо" на youtube зібрав понад 72 мільйони переглядів впродовж тижня (з 5 по 11 травня) та став лідером серед українських телеканалів
Про це йдеться у блозі на Детекторі медіа.
"Поки ринок чекає на відновлення вимірювань телевізійної аудиторії, призупинених у кінці березня, ми вирішили поглянути на популярність ютуб-каналів українських телеканалів, які мають інформаційні програми або працюють в інформаційному форматі, і порівняти їх між собою", - йдеться у повідомленні.
Головним показником для оцінки була сумарна кількість переглядів відео.
"Еспресо має як найбільшу кількість переглядів, так і найбільшу кількість завантажених відеороликів. Тоді як Суспільне за сім днів завантажило на два ютуб-канали — новинний і UA: Першого — сумарно лише 44 окремі ролики. Чи можна пояснити таку малу кількість відео тим, що Суспільне бере участь у спільному марафоні? Але ICTV теж бере в ньому участь, але за цей час завантажив у десять разів більше відео. На захист Суспільного можна сказати, що кожна філія має свій ютуб-канал, і це впливає на показник основних каналів", - пишуть на сайті
Також порівнювали середню кількість переглядів одного відео на кожному з цих телеканалів та кількість підписників.
"Далі ми ще повернемось до цієї теми — проаналізуємо, які саме відеоматеріали збирають найбільше переглядів на кожному з ютуб-каналів", - додали у повідомленні.
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