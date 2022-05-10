Офіційного рішення вимкнути "Еспресо" не було. Держспецзвʼязок прикриває менеджерів Концерну РРТ, - Микола Княжицький
Народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький переконаний, що жодного офіційного рішення вимкнути телеканал "Еспресо" з мережі Т2 з боку Ради національної безпеки та оборони України, а Держспецзвʼязок просто прикриває менеджерів Концерну РРТ
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Не було рішення РНБО щодо вимкнення "Еспресо" з мережі Т2. Указом президента було затверджено відповідне рішення, де сказано, що Національна рада з питань телебачення й радіомовлення регулює ці процеси. Це звичайна брехня Держспецзвʼязку. Вони просто прикривають менеджерів Концерну РРТ, який входить у їхню систему", - зазначив Княжицький.
Нардеп не виключає, що рішення щодо відключення "Еспресо" з мережі Т2 могло надійти із владних кабінетів.
"З боку Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення була офіційна відповідь, що жодних розпоряджень щодо вимкнення з ефіру незалежного українського мовлення вона не давала. І це справді так - на сайті нічого такого немає. Я не виключаю, що Концерн РРТ міг вимкнути "Еспресо" з Т2 за телефонним дзвінком когось із владних кабінетів. Але жодного офіційного рішення про це не було. Це звичайний бандитизм", - зауважив Микола Княжицький.
- 4 квітня Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2.
- 18 квітня на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий".
- У відповіді на запит видання "Детектор медіа" Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, що причина вимкнення "Еспресо", 5-го та Прямого каналу з цифрового мовлення - виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про трансляцію спільного марафону.
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