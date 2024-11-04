Сайт Еспресо у Білому списку прозорих і відповідальних медіа за друге півріччя 2024

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

Оцінювання охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів.

До Списку прозорих та відповідальних медіа, відомого як Білий список, у другому півріччі 2024 року ввійшли такі редакції: Суспільне, Радіо Свобода, "Українська правда", "Бабель", Громадське, "Тексти", ZN.ua, "Еспресо", "Слово і діло", "Український тиждень", Громадське радіо, NV та "Ґрати".

Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації (ІМІ) проводить раз на пів року. Оцінювання охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів.

З методологією дослідження можна ознайомитися за посиланням.

На першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, а також SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, чорного піару.

На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність на ресурсах джинси, сексизму та мови ворожнечі, шкідливого контенту, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, прозорості медіавласності.

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків.

Інститут масової інформації (ІМІ) – медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. ІМІ відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов’язані з медіа події, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіа засобами захисту для відряджень до зони бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року.

ІМІ робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список якісних і відповідальних онлайн-медіа, документує медійні злочини Росії у війні проти України. ІМІ має представників у 20 регіонах України та мережу хабів "Медіабаза" для безперебійної підтримки журналістів. Серед партнерів ІМІ – "Репортери без кордонів" та Freedom House, організація входить до мережі Міжнародної організації із захисту свободи слова (IFEX).