Про це повідомляє портал ERR.

"Митники опрацювали списки тих товарів та їх складових, які перебувають під забороною, а також протягом двох тижнів запровадили їх у роботу", - сказав керівник Східного митного пункту Вірго Трейнбук.

Зазначається, що 7 жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій, накладених на Російську Федерацію, який поповнив колишні списки товарів, що перебувають під забороною на імпорт та експорт. Заборона зокрема діє на товари для тортур, новітні технології та інше.

Новий пакет санкцій також вніс зміни до тих груп товарів, на які раніше не поширювалося обмеження при їх ввезенні. Наприклад, на предмети особистої гігієни, мило, засоби догляду за шкірою, засоби для гігієни порожнини рота і зубів, рюкзаки, жіночі сумки

Перехідний період для товарів, що перевозяться на підставі договорів, діятиме до 8 січня 2023 року.

Однак естонські митники вже пропрацювали списки тих товарів та їх складових, які перебувають під забороною, а також протягом двох тижнів впровадили їх в роботу.

"Вантажоперевізники зважають на те, що пильну увагу митників звернено на товари, які підпадають під санкції; поки не виникало проблем з новим списком", - сказав керівник східного митного пункту Вірго Трейнбук.

18 жовтня парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію українських територій. Крім того, Естонія підтримала проведення розслідувань Міжнародного та кримінального судів, експерти яких з'ясовують обставини воєнних злочинів Росії на території України.

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