Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця цього року

Про це повідомляє ERR.



В четвер, 7 квітня, Естонія та Фінляндія домовилися спільно орендувати плавучий СПГ-термінал, який зможе причалювати в обох країнах. Це гарантуватиме поставки газу в обидві країни, та зменшить їх залежність від російського газу.



"Ми повинні припинити купувати газ у путінського режиму якнайшвидше, тому що виручені кошти використовуються Росією для фінансування війни проти України. Ми вирішили збільшити постачання та створити термінал у Палдіскі для зберігання скрапленого природного газу. Це можливість не лише для Естонії, а всього нашого регіону, заходити в наступний зимовий сезон без будь-якої залежності від російського газу", – заявила прем’єрка Кая Каллас.



Додамо, принципова позиція Естонії полягає у тому, щоби і в тих кораблях, які доставлятимуть газ для СПГ-терміналу, не було російського газу.

Латвія та Естонія скорочують присутність російських дипломатів у країнах через повномасштабне вторгнення до України.

5 квітня стало відомо, що Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.