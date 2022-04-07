Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця цього року
В уряді Естонії домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року, та компенсувати ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу
Про це повідомляє ERR.
В четвер, 7 квітня, Естонія та Фінляндія домовилися спільно орендувати плавучий СПГ-термінал, який зможе причалювати в обох країнах. Це гарантуватиме поставки газу в обидві країни, та зменшить їх залежність від російського газу.
"Ми повинні припинити купувати газ у путінського режиму якнайшвидше, тому що виручені кошти використовуються Росією для фінансування війни проти України. Ми вирішили збільшити постачання та створити термінал у Палдіскі для зберігання скрапленого природного газу. Це можливість не лише для Естонії, а всього нашого регіону, заходити в наступний зимовий сезон без будь-якої залежності від російського газу", – заявила прем’єрка Кая Каллас.
Додамо, принципова позиція Естонії полягає у тому, щоби і в тих кораблях, які доставлятимуть газ для СПГ-терміналу, не було російського газу.
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