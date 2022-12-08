Про це повідомила естонська газета Postimees.

Естонія припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь" з 8 грудня. Він транслювався такими операторами як Telia, Elisa і Home 3.

"Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду, оператори зв'язку завтра припинять трансляцію телеканалу "Дождь". Згідно із Законом про медіапослугу мовники можуть пропонувати телевізійні програми в рамках своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава", - зазначив менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.

Причина ануляції в тому, що уряд Латвії також скасував дозвіл на трансляцію каналу "Дождь", який давав йому право поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших.

Нагадаємо, 2 грудня російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі заявив про підтримку окупантів.

6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь". Як повідомила Служба безпеки Латвії 2 грудня, стосовно телеканалу є підозри щодо надання допомоги російським окупаційним силам. Литва також припинила мовлення телеканалу.

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