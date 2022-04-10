Естонія скасовує візи особам з рашистськими знаками V і Z

Про це повідомив естонський портал err.



Кільком особами при перетині кордону скасували візу, оскільки ті використовували рашистські знаки "Z" та "V", які використовують загарбники під час війни в Україні.



Прикордонна служба Естонії почала більш прискіпливо контролювати використання таких знаків. Заборрону використання таких знаків ввів департамент поліції і прикордоннної охорони Естонії.



Після його рішення в країні заборонено, окрім вказаної вище символіки, використовувати також георгіївські стрічки, оскільки вони також слугують символікою російських і білоруських окупантів.

Нагадаємо, Латвія заборонила символіку воєнної агресії РФ, а в Естонії каратимуть за демонстрацію ворожих символів та приєднання до збройних сил агресора.

23 березня депутати Сейму Литви запропонували прирівняти георгіївську стрічку та символ "Z" до нацистських та комуністичних.

25 березня повідомлялося, що в окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".