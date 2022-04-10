Естонія скасовує візи особам з рашистськими знаками V і Z
Естонські прикордонники скасували візи кільком особам, які при перетині кордону використовували символіку, якою позначають себе білоруські та російські загарбники під час війни в Україні
Про це повідомив естонський портал err.
Кільком особами при перетині кордону скасували візу, оскільки ті використовували рашистські знаки "Z" та "V", які використовують загарбники під час війни в Україні.
Прикордонна служба Естонії почала більш прискіпливо контролювати використання таких знаків. Заборрону використання таких знаків ввів департамент поліції і прикордоннної охорони Естонії.
Після його рішення в країні заборонено, окрім вказаної вище символіки, використовувати також георгіївські стрічки, оскільки вони також слугують символікою російських і білоруських окупантів.
- Нагадаємо, Латвія заборонила символіку воєнної агресії РФ, а в Естонії каратимуть за демонстрацію ворожих символів та приєднання до збройних сил агресора.
- 23 березня депутати Сейму Литви запропонували прирівняти георгіївську стрічку та символ "Z" до нацистських та комуністичних.
- 25 березня повідомлялося, що в окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".
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