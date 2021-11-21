Естонія споруджує металеву загорожу від Росії й мобілізувала резервістів
Естонська прем'єрка Кая Каллас зустрілася з резервістами та членами Кайтселійту, які беруть участь у додаткових навчальних зборах "Шип-2021" (Okas 2021) на кордоні з РФ, та ознайомилася з процесом встановлення загороджувального дроту в руслі річки Нарви
Відповідний репортаж ввечері 20 листопада 2021 року опублікувала талліннська газета Postimees, передає Еспресо.TV.
Про становище на східному кордоні Естонії та перебіг навчань очільниці уряду доповіли командувач Силами оборони генерал-лейтенант Мартін Херем, генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер, голова Північно-східного округу Кайтселійта підполковник Яанус Айнсалу.
"Вчення "Шип" - яскравий приклад сили, швидкості та гнучкості держоборони Естонії, тому що всього за кілька годин значна частина Естонії перейшла від ритму мирного часу до завдань воєнного часу", - сказав генерал-лейтенант Херем.
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Каллас високо оцінила співпрацю між Силами оборони та Департаментом поліції та прикордонної охорони.
"Співпраця з іншими державними інститутами та союзниками відіграє дуже важливу роль у вирішенні гібридних конфліктів. Захист Естонії відпрацьовується на додаткових зборах, і особливо цінним є те, що під час цих навчань можуть бути встановлені тимчасові прикордонні загородження", - сказала вона.
Причиною таких дій естонської влади і військового командування є загроза появи на кордоні тисяч біженців з Близького Сходу, передислокацією яких до Євросоюзу нині активно займається режим самопроголошеного правителя Білорусі Олександра Лукашенка.
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