Естонія закликала Німеччину надати зброю Україні на тлі російської загрози
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Берлін прислухатися до українців та надати Києву зброю на тлі ризику вторгнення РФ в Україну
Про це голова уряду Естонії заявила в інтерв'ю Bild.
"Ми закликаємо наших німецьких партнерів дослухатися до думки українців. Україна звернулася по допомогу. Країні потрібна допомога у самообороні від агресора", - сказала Каллас.
Прем'єр-міністерка Естонії вважає реальним ризик вторгнення Росії в Україну.
"Ми сподіваємося, що дипломатія та діалог переможуть, але ризик конфлікту реальний. Ми повинні бути готові до відповідних кроків, якщо Росія відмовиться від дипломатії", - заявила Кая Каллас.
Каллас відкинула вимоги "гарантій безпеки" Кремля до НАТО.
"Ми не можемо дозволити Росії відновити свій політичний і військовий вплив на сусідів. Кремль хоче переконати нас піти на поступки щодо безпеки Європи. Це пастка і спроба шантажу. Росія не має права голосу на рішення НАТО, і ми не відповідатимемо на ультиматуми Росії", - підкреслила вона.
Каллас додала, що "Естонія вітає всі зусилля щодо надання Україні будь-якої можливої допомоги".
- Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
- Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією. Проте Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України.
- 26 січня Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.
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