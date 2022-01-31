Естонія закликала Німеччину надати зброю Україні на тлі російської загрози

Про це голова уряду Естонії заявила в інтерв'ю Bild.



"Ми закликаємо наших німецьких партнерів дослухатися до думки українців. Україна звернулася по допомогу. Країні потрібна допомога у самообороні від агресора", - сказала Каллас.



Прем'єр-міністерка Естонії вважає реальним ризик вторгнення Росії в Україну.



"Ми сподіваємося, що дипломатія та діалог переможуть, але ризик конфлікту реальний. Ми повинні бути готові до відповідних кроків, якщо Росія відмовиться від дипломатії", - заявила Кая Каллас.



Каллас відкинула вимоги "гарантій безпеки" Кремля до НАТО.



"Ми не можемо дозволити Росії відновити свій політичний і військовий вплив на сусідів. Кремль хоче переконати нас піти на поступки щодо безпеки Європи. Це пастка і спроба шантажу. Росія не має права голосу на рішення НАТО, і ми не відповідатимемо на ультиматуми Росії", - підкреслила вона.



Каллас додала, що "Естонія вітає всі зусилля щодо надання Україні будь-якої можливої допомоги".



Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією. Проте Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України.

26 січня Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.