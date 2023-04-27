Естонія закриє більшість інформаційних пунктів для біженців до травня

Про це інформує ERR з посиланням на керівника відділу з кризового регулювання департаменту соціального страхування Вадима Іванова.

"Ми обговорили ситуацію з префектурами та місцевими самоврядуваннями в Таллінні, Пярну, Тарту та Йихві. Встановили, як надалі вестиметься приймання нових біженців, визначили роль департаменту соціального страхування у підтримці кожного біженця відповідно до його потреб. У разі, якщо потік біженців посилиться, ми із партнерами переглянемо внесені зміни", - каже посадовець.

Зокрема, у п'ятницю, 28 квітня, завершує роботу інфопункт для військових біженців на Талліннському автовокзалі. Їх прийматимуть до кінця травня на поромі Isabelle.

Також інформаційні пункти у Тарту, Пярну та Йихві закриють 30 квітня.

Іванов нагадав, як рік тому в країну щодня в середньому прибувало понад п'ятсот біженців.

"Тепер до Естонії прибуває в рази менше біженців, які звертаються за статусом тимчасового захисту безпосередньо до бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони, також вони все рідше потребують тимчасового розміщення", - додав керівник відділу з кризового регулювання.

Минулого тижня пункти відвідало всього 45 людей, водночас в деякі дні там не було жодного відвідувача.

Біженці можуть звертатися по консультацію за телефоном 1247 (при дзвінку з іноземного номера +372 600 1247), в бюро обслуговування клієнтів департаменту поліції та прикордонної охорони або соціального страхування.

Загальна інформація доступна на Stenbocki maja.