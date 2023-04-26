У Чехії для українських дітей виділять гроші на відпочинок. Умови
У рамках проєкту "Даруємо гуртки дітям" Чеська Рада у справах дітей та молоді запускає новий грант для сімей з України
Про це інформує представництво туристичної трансформації України VisitUkraine.
У Чехії запускають новий грант для допомоги дітям з України, яким довелося покинути батьківщину через війну.
Тисячу крон спрямують на оплату літніх, денних та спортивних дитячих таборів, різноманітних екскурсій та шкіл на свіжому повітрі.
На допомогу можуть розраховувати родини українських біженців з дітьми віком від 3 до 18 років, які проживають у Чехії на підставі Víza za účelem strpění або Víza za účelem dočasné ochrany.
Заявку на отримання гранту можна подати до 15 травня 2023 року.
Для цього потрібно зареєструватись на платформі "Активне місто", обрати курси, які доступні у вашому регіоні, уточнити наявність вільних місць у ньому та обговорити приймання дитини, оформити запит, а також прикріпити необхідні документи й обрати організацію, в яку потрібно перерахувати кошти.
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