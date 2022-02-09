Естонія здатна прийняти до 2 тис. воєнних біженців з України

Про це пише ERR.



"Ми не знаємо, як поводитимуться українці, якщо почнеться війна, і чи є Естонія тим місцем, куди вони хотіли б потрапити в першу чергу. Але, звичайно, ми маємо бути готові, і сьогодні ми досить добре підготовлені. У звичайний час Естонія готова прийняти в межах міжнародного захисту до 100 осіб, але на випадок надзвичайної ситуації ми маємо можливість забезпечити проживанням до 2 тис. осіб", - повідомила Сігне Рійсало.



Вона додала, що не вірить, що до Естонії можуть прибути близько 20 тис. українців, однак якщо це станеться, то країна шукатиме для них додаткове житло.



Міністерка зазначила, що 100 людей розмістять у містах Вяо й Вягева, але місця проживання ще 1900 потенційних мігрантів не розголошують.



"Я думаю, ви чудово розумієте, що прибуття додаткових людей, військових біженців, у будь-якому випадку є тягарем для естонського суспільства. І щоб полегшити цей тягар, розумно інформувати людей про реальні ситуації та потреби, а не сіяти страх, говорячи, що завтра до нам приїдуть маси людей, які потребуватимуть житла і стануть жити у вас по сусідству... Знову ж таки, ми не знаємо, які шанси на ескалацію в Україні, і, так само, ми не знаємо наступного кроку, куди б у такому разі попрямували українці", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше про готовність прийняти воєнних біженців з України заявила Польща.

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