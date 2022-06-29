Евакуювали підйомним краном: у Миколаєві зі зруйнованого Росією будинку врятували лабрадора
У Миколаєві для порятунку собаки зі зруйнованої росіянами квартири на четвертому поверсі використали автокран
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайний ситуацій
Після чергового ракетного обстрілу житлових будинків у Миколаєві до рятувальників звернувся мешканець однієї зі зруйнованих квартир. Він повідомив, що в його квартирі на четвертому поверсі залишився лабрадор. Чоловіка евакуювали раніше за допомогою автодрабини.
Рятувальники не залишились байдужими. Використавши люльку автокрана, вони піднялися до зруйнованої квартири і визволили пса. Спецоперація з порятунку видалася непростою. Бо лабрадор ніяк не хотів переходити зі зруйнованої квартири до люльки автокрана. Утім все завершилося добре.
- Зранку 29 червня війська РФ влучили у багатоповерхівку у Миколаєві. Внаслідок цього щонайменше чотири людини загинуло
- Унаслідок обстрілів Миколаївщини загинули щонайменше троє людей, серед них дитина
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.06
- Актуальне
- Важливе