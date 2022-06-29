Евакуювали підйомним краном: у Миколаєві зі зруйнованого Росією будинку врятували лабрадора

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайний ситуацій

Після чергового ракетного обстрілу житлових будинків у Миколаєві до рятувальників звернувся мешканець однієї зі зруйнованих квартир. Він повідомив, що в його квартирі на четвертому поверсі залишився лабрадор. Чоловіка евакуювали раніше за допомогою автодрабини.

Рятувальники не залишились байдужими. Використавши люльку автокрана, вони піднялися до зруйнованої квартири і визволили пса. Спецоперація з порятунку видалася непростою. Бо лабрадор ніяк не хотів переходити зі зруйнованої квартири до люльки автокрана. Утім все завершилося добре.

Зранку 29 червня війська РФ влучили у багатоповерхівку у Миколаєві. Внаслідок цього щонайменше чотири людини загинуло

Унаслідок обстрілів Миколаївщини загинули щонайменше троє людей, серед них дитина

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