Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian
Редакція Guardian Picture Desk визнала українського фотографа Євген Малолетку, який працює для Associated Press, найкращим фотографом 2022 року
Про це йдеться на сайті The Guardian.
Видання зазначає, що на початку 2022 року український фотограф Євген Малолєтка працював у Казахстані, але повернувся додому, на тлі новин про зростання загрози повномасштабного вторгнення росіян.
Уже у середині січня він повернувся до Харкова та працював кореспондентом для Associated Press на Донбасі.
"Коли Малолетка та команда AP (у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко, - ред.) оцінили, що вторгнення неминуче, вони переїхали до міста Маріуполь на південному сході України. Вони думали, що якщо почнеться війна, то Маріуполь буде ключовим, тому що це стратегічний морський порт. Вони не помилилися", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення. Малолєтка разом із відеожурналістом Мстиславом Черновим та продюсеркою Василісою Степаненко стали єдиними представниками міжнародних медіа, які працювали в місті.
Команда документувала руйнування міста, роботу лікарів, жертви серед цивільного населення. Кадри, зняті 9 березня біля зруйнованого після російських обстрілів пологового будинку, спричинили один з найбільших резонансів війни з Росією.
Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів. Після Маріуполя Євген продовжив працювати у гарячих точках: в Харкові, Ізюмі, Херсоні.
- 13 грудня українські фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали війну в Маріуполі, отримали міжнародну премію "За свободу преси" від організації "Репортери без кордонів".
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