Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian

Про це йдеться на сайті The Guardian.

Видання зазначає, що на початку 2022 року український фотограф Євген Малолєтка працював у Казахстані, але повернувся додому, на тлі новин про зростання загрози повномасштабного вторгнення росіян.

Уже у середині січня він повернувся до Харкова та працював кореспондентом для Associated Press на Донбасі.

"Коли Малолетка та команда AP (у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко, - ред.) оцінили, що вторгнення неминуче, вони переїхали до міста Маріуполь на південному сході України. Вони думали, що якщо почнеться війна, то Маріуполь буде ключовим, тому що це стратегічний морський порт. Вони не помилилися", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення. Малолєтка разом із відеожурналістом Мстиславом Черновим та продюсеркою Василісою Степаненко стали єдиними представниками міжнародних медіа, які працювали в місті.

Команда документувала руйнування міста, роботу лікарів, жертви серед цивільного населення. Кадри, зняті 9 березня біля зруйнованого після російських обстрілів пологового будинку, спричинили один з найбільших резонансів війни з Росією.

Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів. Після Маріуполя Євген продовжив працювати у гарячих точках: в Харкові, Ізюмі, Херсоні.

13 грудня українські фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали війну в Маріуполі, отримали міжнародну премію "За свободу преси" від організації "Репортери без кордонів".

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