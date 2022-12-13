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Українські фотокореспонденти, які висвітлювали війну в Маріуполі, отримали премію "За свободу преси"

13 грудня, 2022 вiвторок
20:18
Культура

Українські фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали війну в Маріуполі, отримали міжнародну премію "За свободу преси" від організації "Репортери без кордонів"

Про це інформує Мінкультури.

У Парижі відбулося вручення премії "За свободу преси" (Press Freedom Awards) у номінації "За вплив" від міжнародної некомерційної організації "Репортери без кордонів" українським фотокореспондентам Євгену Малолєтці та Мстиславу Чернову.

"Бути журналістом під час війни – це особлива місія бути правдивим джерелом інформації, це бути готовим віддати своє життя за правду. Ми в цій війні відстоюємо свою свободу слова, своє право на правду. А журналісти доносять її світу. Фотокореспонденти Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов цьогоріч вже заслужено стали лауреатами багатьох українських та міжнародних премій. Дякую вам за відданість справі та своїй країні. Дякую премії Press Freedom Awards RSF за визнання", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ткаченко розповів, що цього року у світі було вбито 67 журналістів. Найбільше з-поміж 21-ї країни загинули в Україні.

Протягом дев'яти місяців повномасштабної війни РФ в Україні понад 40 журналістів вбито під час виконання професійних обов'язків, дев'ятеро – поранено, щонайменше 15 журналістів зникли безвісти. 

Відомство пише, що також премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів" отримали у 2022 році двоє працівників, які зараз за ґратами - іранська журналістка і правозахисниця Наргіз Мухаммаді та марокканський журналіст-розслідувач Омар Раді.

Загалом на премію цього року номіновано 15 журналістів і ЗМІ з 15 країн світу.

  • 4 травня під час бойових дій на Харківщині загинув журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов. Йому було 36 років.
  • Олександр працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних Силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.
  • "Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!" – зазначив 5 травня президент Володимир Зеленський, висловлюючи співчуття рідним і друзям Олександра.
  • У Михайлівському соборі столиці 9 травня, попрощалися із журналістом та військовослужбовцем Збройних Сил України Олександром Маховим. 
  • За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом "За мужність" III ступеня нагородили журналіста Олександра Махова.  
  • 28 жовтня у Києві на честь загиблого на війні з РФ журналіста і військового Олександра Махова назвали вулицю.  

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