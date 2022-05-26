Зеленський посмертно нагородив військового і журналіста Олександра Махова орденом "За мужність" III ступеня

Відповідний указ президента України №366 опублікували на сайті Офісу президента України.

Журналіста телеканалів "Україна" та "Україна 24" Олександра Махова президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня. Сержант загинув на 36 році життя у боях під Ізюмом.

Довідка: Олександр Махов працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.

У 2015 році мобілізувався, служив зенітником та кулеметником у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Брав участь в бойових діях під Горлівкою - у Зайцевому та Майорську.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року знову пішов на фронт в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув під час бойових дій на Харківщині 4 травня. Йому було 36 років.

Олександр працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних Силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

"Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!" – зазначив 5 травня президент Володимир Зеленський, висловлюючи співчуття рідним і друзям Олександра.

У Михайлівському соборі столиці 9 травня, попрощалися із журналістом та військовослужбовцем Збройних Сил України Олександром Маховим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb