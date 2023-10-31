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Єврейські погроми в Росії: що сталося в Махачкалі, як відреагував світ та Україна

Тетяна Яворська
31 жовтня, 2023 вiвторок
10:01
Світ Дагестан. Ізраїль

На вихідні російський Кавказ спалахнув масовими заворушеннями. У  аеропорту Махачкали, столиці російської республіки Дагестан, кілька тисяч людей увірвались у головний аеропорт, а потім і на злітну смугу, вишукуючи там євреїв, які прибули рейсом з ізраїльського Тель-Авіва

Еспресо розповідає, як у Росії розпочалися переслідування євреїв і які це може мати наслідки в найближчому майбутньому.

Що відбулося в Дагестані і як усе починалося

До радикальних та антисемітських дій росіяни вдались ще 28 жовтня, коли влаштували протест біля готелю "Фламінго" у місті Хасавюрт, що в Республіці Дагестан. Там, за повідомленням місцевих телеграм-каналів, начебто поселились біженці з Ізраїлю. Росіянам таке сусідство не сподобалось і вони вирішили просто закидати мешканців готелю камінням. Згодом виявилось, що ізраїльтян там немає. 

Наступного дня, 29 жовтня, за даними російських телеграм-каналів, росіяни розшукували євреїв у Нальчику, столиці Кабардино-Балкарської Республіки. Там вони спалили єврейський культурний центр. У Черкеську (столиця Карачаєво-Черкеської республіки РФ) люди вимагали у місцевої влади заборонити в'їзд ізраїльським біженцям. 

Наймасштабніша антисемітська акція відбулась у Махачкалі. Натовп почав виходити на вулиці з прапорами Палестини та закликами до учасників шукати й виловлювати кожного єврея. 

Протестувальники перекривали дороги та розгойдували автівки, правоохоронці зробили кілька пострілів у повітря, коли люди напали на патрульний автомобіль. 

Найбільший натовп зібрався в аеропорту під час посадки літака з Тель-Авіва. Росіяни зламали вхідні двері, увірвались у приміщення летовища та перевіряли документи в усіх, хто виходив. Люди навіть піднялись на крило літака, щоб знайти там ізраїльтян.

Як повідомляє BBC з посиланням на Ynet, ізраїльський пасажир розповів, що бунтівники зупинили автобус з пасажирами та запитали кожного, хто він: мусульманин чи єврей. "Пощастило, що ізраїльтяни в літаку говорили російською", – сказав він.

Іншого пасажира, який сказав, що летів з Тель-Авіва, відпустили після того, як учасники заворушень сказали йому: "Ми сьогодні не чіпаємо неєвреїв".

Робота аеропорту виявилася паралізованою. Літаки, які мали здійснити посадку, перенаправляли на інші летовища. Пасажири рейсу з Дубая, який встиг сісти в Махачкалі, розповіли, що через розлютований натовп їх не випускали з літака ще п'ять годин після прильоту.

Заворушення тривали кілька годин. Ближче до вечора силовики з Росгвардії змогли витіснити натовп за межі злітної смуги й почали проводити затримання. Після сутичок влада закрила аеропорт. Згодом роботу летовища відновили, але рейси з Ізраїлю перенаправлятимуть до інших міст. Російські правоохоронці уже відрапортували, що  "понад 150 активних учасників заворушень ідентифіковано (і) 60 з них заарештовано" за допомогою камер відеоспостереження.  Згідно з даними  Міністерства охорони здоров'я Дагестану, внаслідок безладів є понад 20 поранених, двоє з них у важкому стані. 

Путін уже встиг заявити, що події в Дагестані інспіровані в Україні, а стоять за цим керівні еліти США, аби розколоти Росію зсередини. Сергій Меліков, голова Дагестану звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень "зрадників та бандерівців" з України.

Як коментували заворушення на Кавказі у світі

У офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи гарантують безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, пише The Times of Israel.

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям, де б то не було", – йдеться у повідомленні.

Натомість представник ізраїльської служби безпеки каже, що обмежена кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована та знаходиться під охороною в аеропорту.

"Ми працюємо над тим, щоб вони відправилися стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", - сказав він.

Засуджують антисемітські протести у США, написала на платформі Х речниця Ради з національної безпеки США Адріенн Вотсон.

"Сполучені Штати однозначно підтримують всю єврейську громаду, у той час, як ми спостерігаємо сплеск антисемітизму у всьому світі. Антисемітизму ніколи не буває вибачення чи виправдання", – йдеться у дописі Вотсон.

Антисемітські акції у Махачкалі прокоментували й в НАТО. Там вважають, що заворушення в дагестанському аеропорту не є вигідні Кремлю, а такі заворушення – один із проявів радикалізації російського суспільства.

Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс у програмі Латвійського телебачення, пише Delfi.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан — одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні. Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають - силою". Кремлю та центральній владі ніщо не загрожує, але з погляду логіки авторитарної системи такі прояви — щось таке, чого не можна допускати, бо події можуть зайти непередбачено далеко.

Які наслідки можуть мати заворушення в Махачкалі

У Центрі протидії дезінформації впевнені, що події в Махачкалі стали неприємною новиною для Кремля, але цілком закономірним наслідком державної національної політики Москви. 

"Інцидент в аеропорту міг бути результатом провокації місцевих політичних еліт у боротьбі за владу в Дагестані. На користь цієї версії говорять декілька факторів. Так, місцевій владі було добре відомо, що регулярними рейсами з Тель-Авіва переважно користуються росіяни (на борту літака з Тель-Авіва 29 жовтня було лише 4 ізраїльтян)", – йдеться в повідомленні ЦПД.

Також у відомстві припускають, що цей бунт може стати тригером подальшого розколу між мусульманським населенням регіонів Росії, єврейською меншиною та ультранаціоналістичною Російською православною церквою, який надалі може супроводжуватися спалахами насильства в інших містах і регіонах. Ситуацією можуть скористатися російські ультранаціоналістичні кола для поширення "єврейських погромів" на центральні міста Росії,  що ще більше посилить етнорелігійні конфлікти та може стати підґрунтям для громадянської війни. 

Зробив аналіз подій у Дагестані український публіцист Віталій Портников. Він припускає, що учасники антисемітських акцій не діють самостійно, а погромні протести відповідають новій антисемітській, антиізраїльській політиці президента РФ. 

"Путін навіть схвалив приїзд до Москви делегації терористичного руху ХАМАС вже після того, як бойовики цієї організації жорстоко розправилися з ізраїльськими жінками та дітьми, а також велику частину людей захопили у заручники. І серед цих заручників чимало громадян самої РФ, про звільнення яких росіяни, як бачимо, не дбають. Володимир Путін усвідомив, що його війна з Україною та вбивство мирних українців об'єднує російське суспільство навколо свого шизофренічного керманича, так він побачив, що й антисемітські дії з боку Кремля також об'єднують росіян біля кремлівського трону", – пояснює лауреат Шевченківської премії.

Портников пояснює, що знищення українців з ентузіазмом сприймається у "російській глибинці", тоді як антисемітська політика викликає захват на Північному Кавказі та інших національних республіках, які перетворені на поліцейські держави. Тут впроваджений жорсткий контроль, обмежене вивчення національних мов, панує безробіття, що примушує молодь виїжджати в інші регіони, де їх називають "чурками" і ставляться зі зневагою. Пригноблене населення шукає винних у своїх негараздах.

"Тоді кремлівські спецслужби та ФСБ чітко говорять, що винні євреї. І починаються ексцеси виконавців. Можливо, у ФСБ розраховували саме на мітинги, гучні заяви контрольованих екстремістів, але не на захоплення аеропорту. А зараз вже почнеться новий тур насильницьких дій, який своєю чергою може призвести до відповіді місцевого населення. На наших очах Росія повертається у своє безславне бандитське імперське минуле, коли погром був головним досягненням цивілізації російського народу", – пише Портніков.

Він наголошує, що в самих учасниках заворушень російський режим зацікавлений, як гарматному м'ясі. Адже за допомогою війни в Україні Путін ще вирішує і національне питання у РФ – на війні кількість вихідців з республік Північного Кавказу величезна, що створює можливості для зникнення деяких народів вже у найближчому майбутньому.

Кавказ не останній регіон, де відбуватимуться заворушення. Далі масові протести, ймовірно, можуть відбутися у Чеченській Республіці, вважає голова СБУ у 2014-2015 рр. Валентин Наливайченко.

"Весь світ і ми з вами сьогодні спостерігаємо, що путінському режиму скоро прийде кінець. Насправді в Росії ніякої влади немає. Це режим, який не має контролю над республіками. А республіки РФ, де переважає іслам, вже давно не підконтрольні Кремлю", - пояснив Наливайченко.

Масові протестні рухи у РФ будуть тільки збільшуватись.

"Дестабілізаційні процеси у РФ набирають обертів. Можна вже говорити про те, що РФ розвалюється, і головною причиною цього є агресія проти України. Почалося все з бунту Пригожина. Зараз масові протести в Дагестані. І це тільки початок. Я прогнозую, що наступна буде Чеченська Республіка".

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Росія
Володимир Путін
Ізраїль
нацизм
НАТО
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