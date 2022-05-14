Євробачення: Kalush Orchestra заборонили зробити виступ з чітким акцентом щодо війни, - директор гурту

Про це повідомив директор гурту Микола Кучерявий в ефірі національного телемарафону, пише ТСН.

"Євробачення" - конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номеру", - сказав він.

За словами директора, організатори аргументували це тим, що це перш за все музичний конкурс.

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"Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв’ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна", – підсумував Кучерявий.

У суботу, 14 травня, у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022. О 22.00 за Києвом конкурс транслюватиме Суспільне.Культура, Суспільне. Євробачення, а також Facebook Євробачення і YouTube Євробачення Україна. Також трансляцію вестиме радіо "Промінь" та телеканал UA: Культура.

11 травня український музичний гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

У фіналі Kalush Orchestra вийдуть на сцену під 12 номером.