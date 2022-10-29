Єврокомісар допустив заморозку резервів Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України
Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України
Про це повідомляє DPA з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса.
"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 мільярдів євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині", - сказав він.
За словами Рейндерса, Європейський Союз заморозив російські активи на суму понад 17 мільярдів євро у рамках санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.
"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", - вважає єврокомісар.
В рамках західних санкцій також заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку. На думку Рейндерса, ці гроші можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України.
- 9 вересня міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій. Київ запросив доступ до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств і конфіскованої власності російських олігархів.
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