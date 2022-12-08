Єврокомісар заявив, що ЄС має обмежити імпорт продуктів з України

Про це членам польського парламенту заявив комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише Politico.

"Допомога Україні є нашим стратегічним пріоритетом, і це поза дискусією. Це питання безпеки, але для деяких продуктів цю політику доведеться переглянути. Після відкриття торгівлі з Україною імпорт деяких сільськогосподарських продуктів дійсно зріс у кілька разів. Просто надходить занадто багато товарів", – сказав Войцеховський.

Польський комісар назвав кукурудзу, ріпак і птицю як приклади продуктів харчування, які "прибувають у надмірних кількостях". За його словами, в Румунії та Болгарії також спостерігається "проблемне" зростання імпорту соняшникової олії з України.

Войцеховський сказав, що рішення про запровадження тарифів на продукти харчування "залежатиме від багатьох членів комісії… але я вважаю, що проблема є. Там, де цей експорт явно зріс, я буду виступати за введення обмежень на імпорт".

Зазначається, що коментарі польського комісара категорично суперечать офіційній позиції ЄС про те, що необмежений експорт продовольства з України має важливе значення для допомоги зруйнованій війною економіці країни. З моменту вторгнення російських військ у лютому РФ окупувала та замінувала сільськогосподарські угіддя, викрадала врожай і бомбардувала зернові силоси та порти.

Лише обмежений експорт української продукції був можливий в останні місяці через її традиційний чорноморський експортний маршрут. Брюссель відкрив альтернативний наземний шлях до ЄС, коли в травні запустив так звані смуги солідарності, а в червні підписав угоду з Києвом про призупинення всіх імпортних мит на українські товари на один рік.

Термін дії угоди закінчується наступного літа, але Єврокомісія планує продовжити її до кінця 2024 року.

ЄС скасував ввізне мито на весь український експорт на рік.

Єврокомісія ухвалила рішення, яке дозволяє країнам-членам ЄС ввозити життєво важливі товари для українців без сплати мита та ПДВ.

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