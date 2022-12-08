Єврокомісар заявив, що ЄС має обмежити імпорт продуктів з України
ЄС має переглянути свою угоду про вільну торгівлю з Україною та запровадити обмеження на імпорт деяких харчових продуктів
Про це членам польського парламенту заявив комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише Politico.
"Допомога Україні є нашим стратегічним пріоритетом, і це поза дискусією. Це питання безпеки, але для деяких продуктів цю політику доведеться переглянути. Після відкриття торгівлі з Україною імпорт деяких сільськогосподарських продуктів дійсно зріс у кілька разів. Просто надходить занадто багато товарів", – сказав Войцеховський.
Польський комісар назвав кукурудзу, ріпак і птицю як приклади продуктів харчування, які "прибувають у надмірних кількостях". За його словами, в Румунії та Болгарії також спостерігається "проблемне" зростання імпорту соняшникової олії з України.
Войцеховський сказав, що рішення про запровадження тарифів на продукти харчування "залежатиме від багатьох членів комісії… але я вважаю, що проблема є. Там, де цей експорт явно зріс, я буду виступати за введення обмежень на імпорт".
Зазначається, що коментарі польського комісара категорично суперечать офіційній позиції ЄС про те, що необмежений експорт продовольства з України має важливе значення для допомоги зруйнованій війною економіці країни. З моменту вторгнення російських військ у лютому РФ окупувала та замінувала сільськогосподарські угіддя, викрадала врожай і бомбардувала зернові силоси та порти.
Лише обмежений експорт української продукції був можливий в останні місяці через її традиційний чорноморський експортний маршрут. Брюссель відкрив альтернативний наземний шлях до ЄС, коли в травні запустив так звані смуги солідарності, а в червні підписав угоду з Києвом про призупинення всіх імпортних мит на українські товари на один рік.
Термін дії угоди закінчується наступного літа, але Єврокомісія планує продовжити її до кінця 2024 року.
- ЄС скасував ввізне мито на весь український експорт на рік.
-
Єврокомісія ухвалила рішення, яке дозволяє країнам-членам ЄС ввозити життєво важливі товари для українців без сплати мита та ПДВ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе