Про це із посиланням на джерела повідомляє PAP.

Зустріч міністрів із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом має відбутися у форматі відеоконференції у другій половині дня у середу, 19 квітня.

Нагадаємо, наприкінці березня з ініціативи польської сторони Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина звернулися до ЄК зі спільним листом, вимагаючи відреагувати на проблеми через експорт українського зерна.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього.

Також неофіційно стало відомо, що ЄС планує виділити 100 млн євро на підтримку фермерів цих п'яти країн через агропродукцію з України.