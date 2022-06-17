Єврокомісія підтвердила неможливість початку перемовин про вступ до ЄС Північної Македонії
Європейська комісія повідомила, що можливість початку переговорів про членство з Північною Македонією заблокована Болгарією
Про це заявив єврокомісар Олівер Варгеї в Брюсселі, повідомляє ЄП.
"Ми бачимо абсолютний глухий кут. І мене це не тішить, зважаючи на те, що я раз на два тижні літаю до Софії (Болгарія) на переговори", - повідомив він.
Болгарія заблокувала процес вступу Північної Македонії на підставі суперечок у прочитанні історії.
"Ми бачимо, що національна політика впливає на рівень довіри до ЄС загалом. Зважаючи на це, немає можливості говорити у принципі про рамку переговорів", - зазначив єврокомісар.
- 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС найближчим часом і попросив Болгарію зняти вето на переговори.
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