Про це заявив єврокомісар Олівер Варгеї в Брюсселі, повідомляє ЄП.

"Ми бачимо абсолютний глухий кут. І мене це не тішить, зважаючи на те, що я раз на два тижні літаю до Софії (Болгарія) на переговори", - повідомив він.

Болгарія заблокувала процес вступу Північної Македонії на підставі суперечок у прочитанні історії.

"Ми бачимо, що національна політика впливає на рівень довіри до ЄС загалом. Зважаючи на це, немає можливості говорити у принципі про рамку переговорів", - зазначив єврокомісар.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС найближчим часом і попросив Болгарію зняти вето на переговори.