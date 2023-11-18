Єврокомісія планує заборонити продаж Росії танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів
Європейська комісія пропонує заборонити продаж танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до Росії, щоб запобігти спробам Москви обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю, 17 листопада, посли урядів країн ЄС обговорили пропозицію, згідно з якою продаж танкерів третім країнам повинен містити положення про те, що судна не можуть бути перепродані Росії або використані для перевезення російської нафти чи нафтопродуктів, які не відповідають західним ціновим обмеженням: у випадку з сирою нафтою - 60 доларів США за барель.
"Механізм обмеження ціни спирається на процес атестації, який дозволяє операторам у ланцюжку постачання російської нафти морським транспортом продемонструвати, що вона була придбана за ціною, не вищою за граничну, - йдеться в пропозиції Комісії. - Для подальшої підтримки впровадження та дотримання цього механізму, одночасно підвищуючи бар'єри для фальсифікації сертифікатів, (пропозиція, - ред.) вводить вимогу, щоб сертифікати також включали деталізовані допоміжні витрати, такі як страхування і фрахт".
Зокрема, в документі зазначається, що ця інформація має поширюватися по всьому ланцюгу постачання з відповідним перехідним періодом.
- 15 листопада, стало відомо, що згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії доручать інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, які пропливають через її води.
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