Данія готова заблокувати російським нафтовим танкерам доступ до ринків, - FT

Про це пише газета Financial Times.

За словами трьох джерел, ознайомлених з результатами переговорів у Брюсселі, Данія буде націлюватися на танкери, що проходять через її протоки без західного страхування, відповідно до законів, які дозволяють державам перевіряти судна, що, на їхню думку, становлять загрозу для навколишнього середовища.

Зазначається, що вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту РФ, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.

Обмеження G7 вимагає, щоб західні страховики суден покривали лише російські поставки, якщо нафта продавалася менше ніж за 60 доларів за барель. Але все більше танкерів, що перевозять російську нафту, підозрюють у плаванні з фальсифікованою фінансовою звітністю або незахідним страхуванням.

ЄС стурбований тим, що незахідні страхові поліси можуть бути неефективними у разі розливу нафти.

Обсяг російської нафти, що проходить через протоки Данії щодня, еквівалентний приблизно 2 млн барелів сирої нафти або трьом суднам Aframax - звичайному кораблю, який використовується для російського експорту.

Водночас Європейська комісія відмовилася коментувати запропоновані заходи, але зазначила, що її президент Урсула фон дер Ляєн пообіцяла вжити подальших "дій для посилення обмеження цін на нафту".