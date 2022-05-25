Єврокомісія пропонує прирівняти до кримінального злочину порушення санкцій країн ЄС проти Росії
Європейська комісія пропонує додати порушення санкцій Євросоюзу до списку кримінальних злочинів, зокрема йдеться про санкції, накладені Європейським Союзом на Росію
Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
Зокрема йдеться про санкції, накладені Європейським Союзом на Росію.
Комісія пропонує включити до переліку кримінальних злочинів участь у діях або діяльності, які спрямовані на прямий чи опосередкований обхід санкцій, у тому числі шляхом приховування активів. Також пропонують додати відмову від замороження активів, що належать, утримуються чи контролюються підсанкційною особою чи організацією. Також йдеться про торгівлю - імпорт чи експорт товарів, на які поширюються торгові заборони.
Після того, як країни-члени ЄС погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення переліку злочинів ЄС, Комісія представить законодавчу пропозицію.
- Нагадаємо, Єврокомісія готова надати Україні чергову макрофінансову допомогу на суму 9 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС несе відповідальність у керівництві зусиллями з відновлення України і принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції з реформами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.76
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 38.07
- Актуальне
- Важливе