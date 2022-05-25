Єврокомісія пропонує прирівняти до кримінального злочину порушення санкцій країн ЄС проти Росії

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.



Зокрема йдеться про санкції, накладені Європейським Союзом на Росію.



Комісія пропонує включити до переліку кримінальних злочинів участь у діях або діяльності, які спрямовані на прямий чи опосередкований обхід санкцій, у тому числі шляхом приховування активів. Також пропонують додати відмову від замороження активів, що належать, утримуються чи контролюються підсанкційною особою чи організацією. Також йдеться про торгівлю - імпорт чи експорт товарів, на які поширюються торгові заборони.



Після того, як країни-члени ЄС погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення переліку злочинів ЄС, Комісія представить законодавчу пропозицію.

Нагадаємо, Єврокомісія готова надати Україні чергову макрофінансову допомогу на суму 9 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС несе відповідальність у керівництві зусиллями з відновлення України і принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції з реформами.

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