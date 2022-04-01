Єврокомісія схвалила пропозицію щодо конвертації гривневої готівки для українських біженців

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.



"Комісія сьогодні ухвалила свою пропозицію щодо рекомендації Ради щодо конвертації банкнот гривні у валюту приймаючих держав-членів особами, які втікають від війни в Україні", - йдеться у пресрелізі.



Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, яку ЄС надає тим, хто втікає від війни в Україні.



"Одна з нагальних потреб біженців - конвертувати свої банкноти в гривні у валюту країни перебування. Сьогоднішня пропозиція має на меті сприяти скоординованому підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати тим, хто втікає з України, однакові умови для конвертації своїх банкнот у гривні в місцеву валюту незалежно від держави-члена, яка їх приймає їх", - заявили у Єврокомісії.



Це необхідно також через те, що Нацбанк України був змушений призупинити обмін банкнот гривні на готівку з метою захисту обмежених валютних резервів України.



Зазначається, що деякі держави ЄС розглядають можливість запровадження національних схем, які підтримують конвертацію обмеженої суми гривень на особу. Схеми мають передбачати максимальні ліміти 10 тисяч грн на особу без комісій за офіційним курсом Нацбанку України. Тривалість схем має становити не менше трьох місяців.



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