Єврокомісія виділяє Україні 2,5 млрд євро
Європейська комісія ухвалила рішення виділити Україні ще 2,5 мільярда євро. Їх витратять на відбудову країни
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона також додала, що Єврокомісія планує передбачити 18 мільярдів євро для України на 2023 рік, фінансування буде виплачуватися регулярно.
- До слова, Євросоюз підтвердив свої зобов'язання щодо допомоги Україні – починаючи від допомоги для щоденного виживання країни, включно з виплатами зарплат і пенсій, аж до післявоєнної реконструкції та модернізації
- Також Єврокомісія вивчає варіанти конфіскації російських активів для оплати відновлення України
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