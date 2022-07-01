Європа готова до раптового відключення країн Балтії від російської електромережі - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що країни Балтії мають давній план стати до 2025 року частиною європейської децентралізованої мережі електромереж, відомої як ENTSO-E.

За необхідності він може бути реалізований негайно відповідно до планів дій у надзвичайних ситуаціях, складених ENTSO-E для таких випадків.

Відомо, що і російська, і континентально-європейська системи працюють на частоті 50 герц, але в той час, як російська система управляється з Москви, мережі континентальної Європи децентралізовані, а це означає, що кожен національний мережевий оператор відповідає за підтримку стабільності своєї системи.

Однак в екстреній ситуації допомогти можуть ті, хто перебуває у європейській системі.

В ідеалі країни Балтії мають відключитися від російської мережі лише у 2025 році після завершення інвестицій, забезпечених 1,6 мільярдами євро із фінансування ЄС для модернізації їхньої інфраструктури.

Джерела видання кажуть, однак, що країни Балтії вже зможуть впоратися у разі потреби. За словами одного з них, мережі працюватимуть стабільно, але відсутність модернізації інфраструктури може означати вищі ціни на електроенергію.

30 червня Україна почала експорт електроенергії до ЄС. Потужність торгівлі після початкового етапу планують поступово збільшувати на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.

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