Європа готова до раптового відключення країн Балтії від російської електромережі - Reuters
Європейські мережеві оператори готові реалізувати довгостроковий план щодо включення країн Балтії, які покладаються на російську електромережу, до системи ЄС, якщо РФ відключить їх
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що країни Балтії мають давній план стати до 2025 року частиною європейської децентралізованої мережі електромереж, відомої як ENTSO-E.
За необхідності він може бути реалізований негайно відповідно до планів дій у надзвичайних ситуаціях, складених ENTSO-E для таких випадків.
Відомо, що і російська, і континентально-європейська системи працюють на частоті 50 герц, але в той час, як російська система управляється з Москви, мережі континентальної Європи децентралізовані, а це означає, що кожен національний мережевий оператор відповідає за підтримку стабільності своєї системи.
Однак в екстреній ситуації допомогти можуть ті, хто перебуває у європейській системі.
В ідеалі країни Балтії мають відключитися від російської мережі лише у 2025 році після завершення інвестицій, забезпечених 1,6 мільярдами євро із фінансування ЄС для модернізації їхньої інфраструктури.
Джерела видання кажуть, однак, що країни Балтії вже зможуть впоратися у разі потреби. За словами одного з них, мережі працюватимуть стабільно, але відсутність модернізації інфраструктури може означати вищі ціни на електроенергію.
- 30 червня Україна почала експорт електроенергії до ЄС. Потужність торгівлі після початкового етапу планують поступово збільшувати на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.
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