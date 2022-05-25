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Ексклюзив

Європа не готова запроваджувати газове ембарго, – Климпуш-Цинцадзе

25 травня, 2022 середа
12:08
Новини Іванна Климпуш-Цинцадзе

Ситуація із відмовою Євросоюзу від російських енергоносіїв складна. Особливо з газовим ембарго – європейські країни поки що до нього зовсім не готові

Про це в коментарі Еспресо із Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Країни не готові запроваджувати газове ембарго, оскільки вони не бачать, як вони можуть забезпечити себе іншими шляхами та джерелами для надходження газу на європейський континент. 

Що стосується нафти, то, наскільки я розумію, цей шостий пакет санкцій утримується від остаточного затвердження виключно через позицію Угорщини. Всі інші країни вже погодили пакет в той чи інший спосіб. Тепер є спільне бажання добитися того, щоби цей пакет був якомога швидше затверджений", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Депутатка вважає, що Україна повинна активно доносити свою позицію партнерам, адже якщо на Заході "втомляться від війни" – це матиме для нашої країни негативні наслідки.

"Такі настрої, якщо отримають широку підтримку, можуть і будуть шкодити Україні. Але якраз присутність у Давосі великої української делегації, присутність багатьох друзів України, які розуміють всі ці процеси, дозволяє певним чином нівелювати ці настрої.

Ми наполягаємо на тому, що Захід не має права втомлюватися від війни. Бо завдання перемогти в цій війні є нашим спільним завданням. Безумовно такі, "втомлені" голоси є. Але є також можливість нівелювати такі голоси, можливість аргументувати, пояснювати, дискутувати. Бо з нашими аргументами дуже важко боротися – вони надто болючі", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

  • Нагадаємо, Болгарія пропонує країнам ЄС оприлюднити свої контракти з Газпромом і виробити єдиний підхід до енергетичної співпраці з Росією.
  • Франція наполягає на швидкому ухваленні шостого пакету санкцій, попри позицію Угорщини.
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Євросоюз
війна з Росією
Климпуш-Цинцадзе
ембарго на постачання нафти
Економіка
санкцiї
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