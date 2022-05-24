Франція наполягає на швидкому ухваленні шостого пакету санкцій, попри позицію Угорщини
Очільниця французького МЗС Катрін Колонна виступила за посилення підтримки України
Про це голова французької дипломатії заявила під час спільної пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок в Берліні.
"Ми повинні швидко прийняти шостий пакет санкцій, який передбачатиме поступове припинення імпорту російської нафти", - заявила Колонна.
Попри спротив з боку Угорщини, очільниця французького зовнішньополітичного відомства сказала, що вона "налаштована оптимістично" і що пакет буде схвалено. Вона високо оцінила "чудову єдність", виявлену ЄС у справі притягнення Росії до відповідальності.
"Ми повинні продовжувати, тому що саме ця єдність є нашою силою", – підкреслила Колонна.
- 17 травня президент Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном заявку України на членство в ЄС.
- Раніше французький лідер заявляв, що Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями".
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року.
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