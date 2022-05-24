Франція наполягає на швидкому ухваленні шостого пакету санкцій, попри позицію Угорщини

Про це голова французької дипломатії заявила під час спільної пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок в Берліні.

"Ми повинні швидко прийняти шостий пакет санкцій, який передбачатиме поступове припинення імпорту російської нафти", - заявила Колонна.

Попри спротив з боку Угорщини, очільниця французького зовнішньополітичного відомства сказала, що вона "налаштована оптимістично" і що пакет буде схвалено. Вона високо оцінила "чудову єдність", виявлену ЄС у справі притягнення Росії до відповідальності.

"Ми повинні продовжувати, тому що саме ця єдність є нашою силою", – підкреслила Колонна.

17 травня президент Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном заявку України на членство в ЄС.

Раніше французький лідер заявляв, що Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями".

Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.

1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.

8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb