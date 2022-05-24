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Франція наполягає на швидкому ухваленні шостого пакету санкцій, попри позицію Угорщини

24 травня, 2022 вiвторок
20:44
санкції ЄС проти Росії Катрін Колонна, очільниця МЗС Франції

Очільниця французького МЗС Катрін Колонна виступила за посилення підтримки України

Про це голова французької дипломатії заявила під час спільної пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок в Берліні.

"Ми повинні швидко прийняти шостий пакет санкцій, який передбачатиме поступове припинення імпорту російської нафти", - заявила Колонна.

Попри спротив з боку Угорщини, очільниця французького зовнішньополітичного відомства сказала, що вона "налаштована оптимістично" і що пакет буде схвалено. Вона високо оцінила "чудову єдність", виявлену ЄС у справі притягнення Росії до відповідальності. 

"Ми повинні продовжувати, тому що саме ця єдність є нашою силою", – підкреслила Колонна.

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