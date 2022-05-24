Про це він заявив після зустрічі з італійським колегою Маріо Драгі, повідомляє BNR.

"Газпром ставить різні умови для країн ЄС щодо оплати поставок, і тому ми повинні разом вирішувати цю проблему", - заявив Петков.

Він також прокоментував інформацію про рішення Німеччини та Італії погодитися із запропонованою Росією моделлю оплати поставок газу, підкресливши, що позиція Болгарії залишається незмінною – повна відміна від російського газу та заміна його дешевшою альтернативою.

"Болгарія не завжди повинна бути країною, яка дотримується хороших або поганих практик. Іноді ми можемо бути лідерами", - пояснив він.

Разом із тим, він відзначає – ЄС матиме потужну переговорну позицію лише в разі спільної позиції.

"У нас був абсолютний тиск щодо переходу з євро на рублі. Наскільки я розумію, багатьом країнам-членам було запропоновано – достатньо оплати в євро, і їм не варто турбуватися про конвертацію. Отже, очевидно, є різні умови, і ми, поки не об’єднаємося разом, не розкриємо всі наші контракти і не обговоримо, як впоратися з цією проблемою, небезпека залишатиметься",- резюмує він.

За словами Пєткова, причиною різних умов є масштаби ринків. Великі ринки, такі як Італія та Німеччина, пропонують кращі умови, тоді як менші ринки пропонують інші пропозиції.

Тому, вже на наступній зустрічі лідерів 27 країн-членів ЄС буде обговорено пропозицію Болгарії щодо спільної позиції щодо закупівлі російського газу.

Нагадаємо, 27 квітня "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі за відмову платити в рублях. Болгарія споживала близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходило з Росії.

А вже 11 травня Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу з США за цінами, нижчими, аніж у Газпрому.

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