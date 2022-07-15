Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

З січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала 191,1 мільйона барелів.

Востаннє обсяги Азії відставали від Європи за той самий п’ятимісячний період у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

Ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів. Намагаючись припинити фінансування війни Путіна, США та інші країни запровадили санкції щодо російської нафти.

У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти, тоді як Росія пропонує свою сиру нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не ввели жодних заборон.

Видобуток сирої нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби Азії та Європи. Крім того, Близький Схід, здається, обмежений у тому, скільки ще він може надіслати до Європи.

Найбільші виробники в регіоні, Саудівська Аравія та ОАЕ, вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, борються з політичними заворушеннями, які обмежують експорт.

13 липня заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що країна повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту - 31 грудня. За словами Кукіса, головним завданням є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає Росія.

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